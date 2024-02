Accampati al Passetto, il sindaco spiega gli sgomberi: «Scattano quando vengono rifiutati vitto e alloggio»

ANCONA - Accampamenti nei pressi dell'ascensore del Passetto, la questione torna in ballo proprio nei giorni in cui il Comune ha annunciato l'imminente fine dei lavori per il primo lotto della scalinata. «Gli sgomberi ci sono quando c'è una recidiva- ha detto ieri il sindaco Daniele Silvetti in occasione del sopralluogo al cantiere del Passetto- se vengono offerti vitto, alloggio e assistenza e spontaneamente le persone decidono di non utilizzare il servizio allora la cosa deve essere colta in altro modo. Dobbiamo fare di più dal punto di vista dell'accoglienza e dell'inclusione, ma dobbiamo evitare che ci siano persone che dormono sotto il cielo stellato. So che l'assessore Caucci si sta adoperando, c'è una turnazione delle strutture alberghiere destinate alla prima accoglienza e sappiamo che molti di questi profughi stanno attendendo la documentazione da parte della Prefettura. L'inclusione implica non solo l'accoglienza ma anche una prospettiva».

Il soccorso

Proprio alcune notti fa era scattato un soccorso sotto l’ascensore, dove avevano trovato rifugio una decina di profughi. Un pachistano era stato assistito dalla Croce Rossa, arrivata in spiaggia e trovando una situazione disumana tra freddo pungente e scarse condizioni igieniche. Lo straniero era stato portato in pronto soccorso all’ospedale di Torrette. Non era grave.

Lo sgombero di gennaio

A metà gennaio uno dei recenti sgomberi: gli accampati dormivano in spiaggia nel piazzale sotto l’ascensore. Avevano tende e sacchi a pelo al seguito per resistere al freddo. Così un gruppo di pachistani aveva trovato rifugio, in attesa di vedersi accogliere la richiesta di richiedenti asilo che spesso ha un iter burocratico troppo lungo. Polizia locale e Anconambiente avevano proceduto allo sgombero e alla loro identificazione. Non erano clandestini e nemmeno cittadini presi in carico dallo Stato italiano. Una posizione al limbo tra regolare e irregolari.