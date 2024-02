Freddo e condizioni igieniche precarie, soccorso un altro profugo all’accampamento del Passetto

ANCONA - Perdeva sangue dal naso e ha accusato un malore. Un altro soccorso è scattato nella notte al Passetto, sotto l’ascensore, dove hanno trovato rifugio una decina di profughi. Un pachistano è stato assistito dalla Croce Rossa, arrivata in spiaggia e trovando una situazione disumana che va avanti ormai da mesi. Freddo pungente e scarse condizioni igieniche. Lo straniero è stato portato in pronto soccorso all’ospedale di Torrette. Non era grave. Resta il problema di trovare una soluzione a chi attende lo status di richiedente asilo ed è costretto a vivere per strada. Pratiche lunghissime per le attese senza dare loro una condizione di vita accettabile. Un accampamento al Passetto era stato fatto sgomberare a gennaio dal Comune. Oltre a mandare via i senzatetto però non era stata trovata loro una soluzione.