Qualcuno dorme nel suo appartamento al Piano, ma lui non vive più lì: i vicini fanno denunciare l'abusivo

ANCONA - Occupa abusivamente un appartamento sfitto nella zona di piazzale Loreto. Ad intervenire ieri le Volanti della polizia dopo una segnalazione arrivata al Nue 112 da parte di alcuni vicini. Arrivati sul posto gli operatori hanno contattato il proprietario, residente fuori regione. Lo stesso ha riferito agli agenti che l’appartamento risultava non abitato e non ammobiliato da circa 4 mesi dopo essere stato affittato per un lungo periodo.

Arrivati nell’appartamento i poliziotti hanno subito notato che la porta risultava essere stata forzata. Entrati, hanno trovato all’interno un 39enne tunisino che stava dormendo su un giaciglio di fortuna. Hanno quindi effettuato un sopralluogo nelle varie stanze, oltre alle condizioni igieniche pessime in cui versavano, gli agenti hanno trovato vestiti ed effetti personali appartenenti allo straniero. Così l'uomo di origine nordafricana è stato accompagnato in questura, ed è stato denunciato per il reato di invasione di edifici. Il proprietario dell'immobile, nel frattempo arrivato ad Ancona, ha potuto prendere nuovamente possesso della sua casa precedentemente occupata.