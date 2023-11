Occupano abusivamente un intero immobile del Comune, negli alloggi sporcizia e contatori manomessi

JESI - Occupano abusivamente un intero immobile del Comune arrivando a manomettere i contatori elettrici per attaccarsi all'utenza intestata proprio all'Amministrazione locale. E' quanto scoperto nel pomeriggio di ieri dal personale della polizia di Stato, intervenuta nello stabile insieme ai carabinieri ed alla polizia locale.

In uno degli appartamenti viveva una famiglia di nazionalità romena (padre, madre e due figli) insieme ad un cittadino marocchino. In un altro invece il personale interforze ha scoperto un uomo originario della Sicilia. Gli stabili sono stati trovati in pessimo stato, con degrado e sporcizia. Gli abusivi avevano manomesso i cavi collegati al contatore della luce, ricoprendoli pericolosamente con del nastro isolante, riuscendo ad allacciarsi abusivamente all'utenza intestata al Comune di Jesi. Per tutti loro è scattata la denuncia ed ora dovranno rispondere di furto aggravato di energia ed invasione di edifici.