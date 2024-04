Abusi su donne con problemi mentali, arrestato un 86enne. Colto sul fatto mentre ne abbracciava una: «La stavo solo consolando»

JESI - Avrebbe approfittato di pazienti donne psichiatriche che vivevano in cohousing in un appartamento privato preso in affitto da loro stesse, tramite i loro tutori, per abusarne sessualmente. Almeno quattro, su sei che hanno abitato nella casa fino a pochi giorni fa, a Jesi, hanno riferito di molestie e maltrattamenti confidandosi con il personale sanitario dell'Asp Ambito 9, che su delega dell’Ast le seguiva per alcuni servizi di tipo sanitario. Stando a quei racconti nell'appartamento in condivisione, approvato anche dal centro di salute mentale dove le pazienti sono in cura, un volontario di 86 anni, che si occupava della preparazione del pranzo, le avvicinava compiendo atti sessuali. Una modalità che sarebbe andata avanti dal 2021 fino a lunedì scorso quando l'anziano, colto sul fatto dalla polizia, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa delle vittime. Il personale sanitario infatti, dopo le confidenze, si è rivolto alla questura e la squadra mobile diretta da Carlo Pinto, coordinata dal pubblico ministero Andrea Laurino, ha avviato una indagine piazzando telecamere e microfoni in tutta la casa per vedere cosa succedeva al suo interno.

Lunedì mattina il riscontro, poco dopo le 10, con un approccio hard visto in diretta dai poliziotti che da giorni erano appostati sotto l'abitazione con il materiale che riprendeva in tempo reale. Sono piombati nella stanza trovando l'anziano con i pantaloni abbassati, in atteggiamento inequivocabile sulla paziente, una ultra 60enne. «La sto solo consolando» avrebbe detto l’86enne ai poliziotti che gli hanno chiesto cosa stava facendo. L’uomo ha riferito che stava in bagno e sentita la donna urlare è corso a tranquillizzarla con le braghe ancora calate. E' stato portato in carcere a Montacuto e l'appartamento, in via del Verziere, sequestrato. Le ospiti, quattro in tutto, sono state trasferite alcune in ospedale, in Psichiatria a Jesi, altre in strutture apposite. L'indagine è aperta anche per maltrattamenti, contestati all'anziano per ora ma che potrebbero allargarsi anche ad altri frequentatori della casa.

L'uomo si recava nell'appartamento insieme alla moglie e ad una figlia, tutti impegnati in un volontariato, non retribuito, per dare una piccola assistenza alle pazienti. La moglie dell'arrestato è una ex assistente sociale, accreditata dal centro di salute mentale. Le pazienti psichiatriche che vivevano nella casa erano tutte autonome, libere di uscire, bisognose però di essere seguite per la preparazione dei pasti, delle faccende domestiche, della spesa. Non avendo familiari vicini dove poter vivere hanno scelto, seguite dai propri tutori e amministratori di sostegno, di condividere una casa e anche le spese. Ieri pomeriggio il gip Carlo Masini ha convalidato l'arresto dell'86enne disponendo per lui gli arresti domiciliari. L'anziano, assistito dall'avvocato Alessia Barcaglioni, ha risposto alle domande del giudice negando le accuse.