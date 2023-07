Ripristino incidente, chiudono due caselli autostradali sull'A14

ANCONA - Chiusi due caselli autostradali lungo la A14 per permettere i lavori di ripristino dopo un incidente. Lo stop è previsto dalle 23 di lunedì 10 luglio alle 5 di martedì per le uscite di Montemarciano (in uscita per chi arriva da Bologna) e Senigallia (per chi arriva da Ancona). Riaperto il tratto Pescara Ovest-Pescara nord, ma a corsia unica, dopo l'assalto a un furgone portavalori.