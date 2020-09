Parco Kennedy, inaugurata la nuova area giochi

FALCONARA - Un pomeriggio all’insegna del divertimento quello di giovedì al Parco Kennedy, dove il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici hanno incontrato i bambini per una inaugurazione informale dei nuovi giochi. Palloncini colorati e un nastro tricolore hanno sancito l’apertura della nuova area per i più piccoli, dove sono stati installati un’altalena esagonale, una torretta con scivolo multigioco, la teleferica, uno scivolo pendio, una giostra carousel e una ‘casetta inclusiva’. I nuovi giochi vanno ad aggiungersi a quelli già presenti: una torretta scivolo e due molle che sono state recuperate. Dal giorno dell’apertura, una settimana fa, l’area giochi è stata molto apprezzata dai bambini: con la stagione balneare agli sgoccioli, il parco è diventato il punto di riferimento di tante famiglie. L’installazione dei nuovi giochi, con pavimentazione antitrauma e prato sintetico, rientra nel primo dei tre lotti in cui è stato suddiviso il progetto di riqualificazione del Kennedy.

E’ stata anche predisposta la realizzazione di un nuovo percorso, parallelo a quello presente in betonella, che servirà l’area ludica interna e che nel secondo lotto prevederà un prolungamento intorno all’area dell’anfiteatro per chiudersi nell’area giochi. Un anello che con il terzo lotto sarà arricchito con l’installazione di elementi di fitness e di arredo. E’ stata realizzata in questa prima fase una pavimentazione in stabilizzato per dare massima permeabilità alla superficie e buona percorribilità ai fruitori. L’ amministrazione ha scelto di rendere immediatamente fruibile l’area dedicata ai giochi in vista del periodo di buona stagione, mettendo in sicurezza le aree da completare.

Gli interventi di piantumazione e livellamento del terreno, previsti nel secondo lotto, saranno eseguiti tra ottobre e novembre per rispettare i tempi adeguati per la preparazione del terreno e la semina. Per la realizzazione degli interventi contenuti nel terzo si attendono i fondi regionali: il progetto è stato cofinanziato dalla Regione Marche, nell’ambito del bando per la realizzazione di ‘Infrastrutture verdi’ con il quale il Comune di Falconara si è classificato al quarto posto, rientrando nei fondi a bilancio del 2021. L’amministrazione comunale, ricordano il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici, ha creduto fortemente e ha investito risorse e impegno sul progetto di riqualificazione del parco Kennedy. L’intento è quello di creare un polo di incontro per famiglie e bambini, totalmente rinnovato e attrezzato anche per una diversificazione di utilizzo, per realizzare un parco inclusivo e accessibile anche ai portatori di disabilità. L’intervento è stato suddiviso in lotti per la necessità di recuperare fonti di finanziamento e per rispettare la natura, le sue stagioni ed effettuare quindi le piantumazioni e le opere a verde nei mesi indicati.