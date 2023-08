Altro malore in spiaggia, problema cardiaco per una ragazza

NUMANA - Malore per una ragazza di 39 anni alla spiaggia del Frate, nei pressi della torretta 128. Sul posto l'idroambulanza della Croce Rossa, che ha accompagnato la ragazza in banchina scortata da due moto d'acqua della Guardia Costiera. I bagnini hanno agevolato il lavoro dei soccorritori liberando lo spazio d'intervento. La 39enne è stata poi portata in ospedale per accertamenti con un codice di media gravità.