Al mare in sicurezza, c’è l’idroambulanza della Croce Rossa

ANCONA - Una estate in sicurezza anche mentre si sta a mare. È iniziata ufficialmente, dopo il retraining annuale, la stagione Opsa 2024 della Croce Rossa per gli operatori polivalenti del salvataggio in acqua, abilitati ad intervenire in ambienti ostili ed impervi ricorrendo all'uso di tecniche speciali che contraddistinguono l'addestramento. Da quest'anno il personale è certificato per operare in ambiente alluvionale. La base dell’equipaggio è al porto di Numana. «Ringraziamo i comuni di Numana e Sirolo e tutti gli Enti - dice Gianni Barca, presidente della Cri di Ancona - che privilegiano e supportano la nostra associazione investendo su qualità professionalità e preparazione».