Oltre 400 provvedimenti in meno di un anno: l'attività di prevenzione e contrasto dei reati della Polizia dorica in numeri

Oltre 400 provvedimenti notificati in poco meno di dodici mesi. Questo un primo bilancio, non definitivo, dell’anno 2023 stilato dalla Polizia dorica conseguente all’attività dell’Ufficio Misure di Prevenzione dell’Anticrimine, diretto dal Vice Questore, Dottoressa Marina Pepe. Un lavoro capillare, inserito nell’ambito della generale azione di prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti che minano la sicurezza pubblica e la tranquillità del capoluogo e dei comuni limitrofi. Tali provvedimenti hanno riguardato reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti, aggressioni violente e maltrattamenti, in ambito domestico, ma anche sportivo, o al di fuori dei locali pubblici.

Nello specifico, sono stati emessi 142 fogli di via obbligatori, 136 avvisi orali, 53 divieti di accesso alle aree urbane, 32 daspo sportivi, 26 ammonimenti per stalking-violenza domestica e 14 sorveglianze speciali: disposizioni volte ad impedire la recidività dei comportamenti illeciti ed a difendere il territorio ed i cittadini. «Il vivere civile, la possibilità di godere le aree urbane, di passeggiare liberamente nei nostri quartieri, sono beni collettivi e primari – spiega il Questore di Ancona, Cesare Capocasa – e di cui tutti i cittadini devono poter usufruire senza timore. Da qui il preciso impegno della Polizia di Stato e di tutte le forze dell’ordine, per costruire una “cultura della legalità” basata sul rispetto dell’essere umano e delle vittime vulnerabili in particolare, tema purtroppo sempre attuale nel nostro paese».