2023: l’anno del ritorno dei grandi concerti. Dalle Muse al Palaprometeo tutti gli artisti in arrivo

ANCONA - C’era un tempo in cui il Teatro delle Muse aveva una stagione fitta fitta di spettacoli, dalla prosa alla musica leggera. E il Palaprometeo ogni mese ospitava i grandi nomi internazionali del pop. Poi la pandemia di Covid-19 ha messo tutto in pausa, lasciando in sospeso tour e produzioni. Lentamente nel 2022 la macchina è ripresa a camminare. Ma sarà il 2023 l’anno effettivo della ripartenza. Infatti sono decine gli spettacoli già fissati da gennaio all’estate prossima.

A teatro

Il nuovo anno sarà per il Teatro delle Muse denso di appuntamenti. E la musica dal vivo tornerà ad impreziosire un cartellone già molto effervescente, come il nuovo show di Arturo Brachetti che farà doppia tappa al Massimo Dorico il 30 e 31 gennaio. Mentre la musica dal vivo esordirà il 24 e 25 febbraio con lo spettacolo “Queen at the opera”, ovvero una trasposizione in chiave sinfonica dei grandi classici della band di Freddie Mercury. La comicità sarà di scena il 9 marzo con il mattatore Alessandro Siani, e di nuovo la grande musica dal vivo il giorno successivo (10 marzo) con “Pink Floyd Legend - The Dark Side Of The Monn 50th Anniversary”. La tribute band italiana è stimata e riconosciuta per essere la più fedele ricreatrice dei suoni e delle atmosfere della band inglese. Venerdì 24 e sabato 25 marzo, invece, arriveranno due colonne portanti della musica leggera italiana: Nino D’Angelo e Gianni Morandi, ciascuno rispettivamente con il proprio tour. La satira velenosa di Beppe Grillo farà tappa alle Muse il 29 marzo, mentre il 17 aprile sarà la volta del pop d’autore di Ermal Meta. Il 28 aprile un altro omaggio ad un grande della musica: Franco Battiato. Ma a portarlo in scena non sarà una tribute band, piuttosto la sua storica musa e compagna Alice. Il 5 maggio salirà sul palco delle Muse la canzone d’autore di Niccolò Fabi. Il 13 maggio toccherà a Fabio Concato e il 14 a Fabrizio Moro.

Le grandi platee



Con la fine delle restrizioni si riattivano anche le grandi produzioni. Ed ecco che il Palaprometeo torna ad ospitare i grandi nomi della musica pop nazionale. Il primo a fare tappa nella dorica è Gianni Morandi il 25 marzo. "Go Gianni! Go! Morandi nei Palasport” è la nuova avvincente corsa dell’artista emiliano per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palasport italiani. Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti. Il 12 maggio, invece, toccherà a Max Pezzali far ballare il pubblico anconetano con uno spettacolo “hits only” che ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera solista arrivata a compiere 30 anni. Infine Tiziano Ferro, che l’8 luglio sarà di scena allo Stadio Del Conero. Uno spettacolo che, in realtà, era rimasto in stand by dal 2020, quando la pandemia ha rinchiuso tutto e tutti in una bolla. Ma ora la grande macchina della musica live si è rimessa in moto, e riporterà sui grandi palchi italiani gli spettacoli più attesi da migliaia di fan.

Nei club

Purtroppo la provincia di Ancona, negli anni, ha visto diminuire pesantemente il numero di live club dediti a far suonare le band più interessanti del momento. Per fortuna resiste alla grande il Mamamia di Senigallia che, infatti, ha appena annunciato i primi due nomi in arrivo per il 2023: i Nu Genea l’11 marzo e Eugenio In Via Di Gioia il 1 aprile. Altri concerti sono prossimi ad essere annunciati.