Pesa 160 chili, si sente male in casa: soccorsi difficoltosi

ANCONA - Ha accusato un malore mentre era in casa, sul posto è arrivata l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La donna pesa oltre 150 chili e per portarla fuori dall’abitazione è stato necessario anche l’intervento di due squadre di Vigili del fuoco. E’ accaduto ieri pomeriggio in un quartiere perfierico di Ancona.

L’intervento ha richiesto diverso tempo, proprio per la difficoltà e delicatezza della situazione. Alla fine la donna è stata portata a Torrette con un codice rosso.