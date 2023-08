Cade dal balcone nella notte, volo di oltre 10 metri: gravissima una ragazza di 15 anni

CHIARAVALLE - Cade dal balcone, gravissima una ragazza di 15 anni. E' successo nella tarda serata di ieri a Chiaravalle per cause ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione, sembra che la giovane sia caduta da un'altezza di oltre 10 metri e che l'impatto sia stato attutito da alcuni fili usati dagli inquilini del piano sottostante per stendere il bucato. Sul posto il 118, la ragazza è stata portata in ospedale in condizioni molto serie. I carabinieri stanno accertando cause e dinamica.