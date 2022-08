Anziano a terra in casa: 13enne sente le urla, entra dalla finestra e lo salva

ANCONA - Mentre la mamma chiama le forze dell’ordine, il 13enne si precipita in casa dell’anziano in difficoltà e lo salva. E’ successo lo scorso 8 agosto alla Baraccola.

La famiglia è stata richiamata dalle urla del vicino di casa, un anziano affetto da importanti deficit fisici, caduto nella propria abitazione. Mentre la madre chiamava i soccorsi, il ragazzo si è precipitato verso l’appartamento dell’uomo. Trovata la porta chiusa, il giovane ha deciso di entrare da una finestra sul retro. Una volta dentro casa, ha trovato l’anziano a terra.

E’ stato grazie a lui, quindi, se volanti, 118 e vigili del fuoco sono riusciti a entrare facilmente dall’ingresso principale, aperto proprio dal 13enne. Il tempismo del ragazzo ha permesso ai soccorritori di portare l’anziano in ospedale, salvandogli la vita. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa: «Un salvataggio coraggioso e di grande altruismo, che merita il riconoscimento della polizia di Stato e di tutta la comunità. Sono questi gesti di pregevole esempio, che fanno bene alla collettività e servono a creare una coscienza civica concreta. I giovani vanno stimolati a rendersi partecipi dell’aiuto reciproco, a non esitare nell’attivare i soccorsi di fronte a situazioni emergenziali e a mantenere sempre alta la fiducia nelle Istituzioni». Per lui, uno zaino e un cappellino della Polizia di Stato come simbolo di riconoscenza e gratitudine per la prontezza della sua azione.