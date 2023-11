10eLotto, colpo ad Osimo. Fortunato giocatore indovina 9 numeri su 10 e vince un maxi premio

Sabato da ricordare per gli appassionati del 10eLotto, in particolare per due fortunati giocatori delle province di Ancona e Torino che hanno portato a casa cifre da capogiro. In particolare ad Osimo è stata registrata una vincita da 100.001 euro, frutto di nove numeri indovinati su dieci in modalità Lotto e a fronte di una giocata di appena 5 euro.