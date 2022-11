Migliorare la percezione della propria azienda, il workshop formativo di "Facciamo 31"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA - Un miglior posizionamento sul mercato passa anche attraverso un’accurata strategia di comunicazione. Per realizzare la Vision dell’organizzazione, il piano strategico aziendale deve infatti essere affiancato e sostenuto da un efficace piano di comunicazione interna ed esterna che rispecchi l’identità dell’azienda. Venerdì 18 novembre presso la sede Delta Motors di Ancona, si terrà il Workshop dal titolo “Come ti percepiscono gli altri”, un format Facciamo31 pensato e realizzato insieme a manager nazionali ed internazionali.

Un corso dedicato all’approfondimento degli step e degli strumenti necessari alla costruzione della propria reputazione di brand, ma anche all’analisi delle migliori modalità per migliorare la percezione di sé come leader. Gli speaker del corso saranno: Enrico Galasso, Amministratore Delegato di Birra Peroni, Matteo Scarpis, General Manager della Divisione Consumer Healthcare di Sanofi, Gabriele Primavera, Direttore Commerciale OOH di Ferrero,

La sessione formativa sarà altamente operativa, ideata per permettere ai partecipanti di sperimentare da subito gli strumenti presentati dai relatori, svolgendo esercitazioni pratiche realizzate da professionisti per consentire di apprendere di più e meglio. Tutor esperti e speaker del corso saranno a disposizione per supportare al meglio i partecipanti, condividendo consigli e feedback personalizzati a seconda delle proprie esigenze.