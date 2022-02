La "vision" di un'azienda: corso formativo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA - La Vision, per un’azienda, è l’inizio e la fine di tutto. È l’inizio perché è la prima cosa da stabilire prima di dettare qualunque azione. È la fine perché rappresenta la meta verso cui tendere. Identificare la propria vision coniugando il volere dell'imprenditore con l'esigenza competitiva del mercato; trasferire la vision al team, massimizzandone l’ingaggio; mettere in pratica la vision allineando i comportamenti del team, superando le personali resistenze al cambiamento.

Sono questi i focus che verranno approfonditi durante la prossima sessione di Efficacia Operativa Facciamo31, di venerdì 18 febbraio. Una vera e propria sessione di allenamento per imprenditori, collaboratori e manager. Alla guida del corso, che si terrà in diretta da Delta Motors e online, in live streaming, ci sarà Daniela Sensini Co-fondatrice di Facciamo31, professionista che cura interventi di consulenza strategica e formazione HR. Al suo fianco Daniela Lucangeli, la prima neuroscienziata italiana in Europa, professoressa di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Padova, esperta di psicologia dell’apprendimento, autrice di numerosi contributi di ricerca e di intervento nell'ambito dell'apprendimento matematico, nazionali ed internazionali. Durante il corso agli imprenditori verrà consegnato un manuale operativo, strumento utile ad elaborare sin da subito il concetto di vision ed a costruire la mappa dei comportamenti e degli atteggiamenti di ciascun collaboratore per tradurre la propria vision in realtà.