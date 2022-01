La strategia anti-crisi: il workshop operativo di facciamo31.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Avere chiara la direzione aziendale per saper tradurre la vision in azioni operative anti-crisi; curare il posizionamento e l’identità del brand per stabilire la propria leadership sul mercato; potenziare il proprio team di collaboratori per garantire all’impresa continuità e futuro. Questi sono alcuni dei temi prinicpali che verrano affrontati e approfonditi durante il Workshop organizzato dalla Scuola di Alta Formazione Facciamo31, dal titolo "Guidare l’azienda in mercati turbolenti”, il prossimo 28 Gennaio, al quale sarà possibile partecipare sia online che in presenza.

A guidare i partecipanti, la presenza di figure manageriali riconosciute a livello nazionale ed internazionale. I Top Manager di Starbucks, Fileni, Postepay assieme al Direttore dell’Orchestra Sinfonica Rossini, Daniele Agiman, illustreranno ai presenti come stabilire la propria direzione personale, professionale ed aziendale, e come imparare a perseguirla nonostante le difficoltà, le incertezze e le paure. Nonostante la tempesta.

Gli imprenditori e i professionisti che parteciperanno riceveranno anche un manuale operativo realizzato ad hoc dai consulenti di Facciamo31 su basi pedagogiche, con il supporto degli Speaker ospiti all’evento. Sarà anche possibile mettere in pratica seduta stante quanto appreso in aula, il tutto, attraverso esercitazioni.