"Professionisti della cultura", convegno online di Marche Lab

"Quali prospettive per i professionisti della cultura?" Se ne parla in un convegno con l'assessore regionale Giorgia Latini

Lunedì 21 giugno 2021 dalle ore 16:30 alle 18:30 si svolgerà il convegno online MAB Marche dal titolo "Quali prospettive per i professionisti della cultura". Dopo un'introduzione da parte di Giorgia Latini, Assessore a Cultura, Istruzione e Sport della Regione Marche, i lavori saranno articolati in due sessioni. La prima, moderata da Pierluigi Feliciati, anche tramite la presentazione dei risultati del questionario promosso dalla sezione regionale del MAB analizzerà le professioni culturali nelle Marche e un buon modello di collaborazione coi professionisti dello spettacolo.

A seguire, moderati da Antonella Pinna, gli interventi dei referenti nazionali di ICOM (Cecilia Sodano), ANAI (Bruna La Sorda) e AIB (Vittorio Ponzani). In conclusione, una sessione di domande a cura di MAB Marche. Ecco di seguito il dettaglio del programma: Introduzione ai lavori Giorgia Latini Assessore Regionale alla Cultura Sessione 1 / Monitoraggi, esperienze, strategie (modera Pierluigi Feliciati) Le professioni culturali nelle Marche: analisi e prospettive Simona Teoldi (PF Beni e attività culturali della Regione Marche) Presentazione dei risultati del questionario promosso da MAB Marche sulle professioni Silvia Seracini (Coordinatore MAB Marche) Patrimonio in Scena: un'antica collaborazione tra professionisti della cultura e professionisti dello spettacolo nelle Marche Giuliana Pascucci (MAB Marche) e Gilberto Santini (Consorzio Marche Spettacolo) Sessione 2 / Quali prospettive per i professionisti della cultura? (modera Antonella Pinna) Le professioni dei musei tra riforma e realtà Cecilia Sodano (ICOM) Professione archivista: tra situazioni virtuose e situazioni da presidiare Bruna La Sorda (ANAI) Il bibliotecario tra attestazione, norma UNI e aggiornamento continuo Vittorio Ponzani (AIB) Domande e conclusioni MAB Marche Non è necessario iscriversi per partecipare, basterà accedere al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/600967149