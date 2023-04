Casacon: un nuovo concept di ospitalità a Sirolo immerso nel Parco del Conero

SIROLO - Il 2023 segna un anno importante per il turismo di Sirolo, grazie alla nascita di Casacon, un food music retreat di nuova concezione situato nel Parco Regionale del Conero. Questa struttura unica, progettata dall'architetto Federica Paladini e da Studio Solido, si estende su 3650 m2 di bosco a picco sul mare. L’inaugurazione avverrà in primavera dopo ben quattro anni di recupero e valorizzazione dell’ex Conchiglia Verde, storico locale della Riviera Adriatica che ha ospitato artisti del calibro di Mina, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Gianni Morandi e Lucio Dalla tra gli anni cinquanta e settanta.

Oggi, grazie a Carlo Boldrini e Manuela Ilari, rispettivamente CEO e COO di Pil, nota agenzia di comunicazione omnichannel milanese, potrà rivivere in un nuovo concetto di ospitalità unico sul territorio. Immersa nel verde, Casacon adotta un approccio human centric nel rispetto della natura circostante, proponendo un viaggio esperienziale durante tutto l’anno attraverso una ricca offerta eno-gastronomica, attività olistiche e una fitta programmazione di musica live e dj set. Il ristorante, una venue di oltre 200 coperti, è capace di soddisfare diversi palati: dal pesce freschissimo alla carne proveniente da piccoli allevatori locali fino alle proposte vegan. Con l’intuito di accompagnare i suoi clienti in diversi momenti della giornata, dal pranzo all’aperitivo, dalla cena al dopocena; Casacon propone anche un evento food settimanale in collaborazione con lo Chef stellato Vincenzo Guarino, chiamato Mediterranea. In tale occasione, al menu classico si abbinano piatti speciali legati alla cultura ed i sapori mediterranei. L'eclettica proposta musicale spazierà tra diversi generi, da artisti nazionali ed internazionali, alla Casacon Band, per intrattenere gli ospiti a partire dall’aperitivo. Il retreat disporrà di 10 wellness room, un pensatoio per ‘solo traveller’ e un programma di discipline olistiche e rigenerative, aperte a tutti su prenotazione. Casacon sarà un’esperienza autentica, di grande connessione con la natura, con se stessi e con gli altri, studiata con l’obiettivo di appagare corpo, mente ed anima.