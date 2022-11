Seconda e ultima rata Tari, scadenza vicina: come pagare ad Ancona

ANCONA - Per il versamento di quest’ultima rata, i contribuenti stanno ricevendo una lettera informativa contenente il modello di pagamento PagoPA con il quale viene richiesto l’importo totale dovuto TARI 2022, al netto dei versamenti già effettuati a titolo di 1° rata in acconto. Qualora non fossero stati eseguiti i versamenti della 1° rata in acconto, l’avviso conterrà anche la richiesta di quanto non versato. Il modello di pagamento PagoPA precompilato può essere pagato:

online sulle piattaforme web;

agli sportelli dei seguenti prestatori di servizi di pagamento aderenti al servizio PagoPA:https://www.pagopa.gov. it/it/prestatori-servizi-di- pagamento/elenco-PSP-attivi/

it/it/prestatori-servizi-di- pagamento/elenco-PSP-attivi/ presso gli Uffici Postali;

presso le Agenzie di qualunque banca abilitata al PagoPA;

presso gli Sportelli ATM abilitati delle banche aderenti al Pago PA;

con l’Internet banking di banca italiana (cercando i loghi CBILL o PagoPA);

presso i Punti vendita e ricevitorie di SISAL, Lottomatica e Banca 5;

presso Altri prestatori di servizi di pagamento digitali, aderenti a PagoPA.

Il costo dei servizi di pagamento, per il contribuente, è variabile in base al canale di pagamento utilizzato.

LinkMate è lo sportello telematico, che eroga tutte le funzioni offerte dallo sportello fisico, raggiungibile dal sito web di Ancona Entrate e accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica). I cittadini possono accedere ed utilizzare LinkMate 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, usufruendo dei servizi con semplicità, immediatezza, senza scomodità e soprattutto con l’eliminazione delle code allo sportello. Attraverso questo applicativo il cittadino può visualizzare la sua posizione tributaria risultante agli uffici comunali nonché quella catastale. In particolare il cittadino può:

ricevere, scaricare e stampare gli avvisi di scadenza di pagamento;

pagare la Tassa Rifiuti (TARI) mediante il canale pagoPa (carte di credito e circuiti bancari);

ricevere la notifica dell’avvenuto pagamento (mediante email o messaggio in bacheca);

stampare i mod. F24 per la TARI già compilati;

avere sempre a disposizione il suo fascicolo personale con tutti i documenti/domande presentate o ricevute;

presentare la dichiarazione di iscrizione, variazione e cessazione TARI on-line;

comunicare con gli uffici, mediante messaggi in bacheca, per segnalare e far correggere eventuali errori e/o omissioni presenti nella banca dati comunale (ove non sia previsto l'obbligo di dichiarazione).

In caso di mancata ricezione dell’avviso di pagamento e per eventuali richieste di modifica e/o correzione degli stessi, è preferibile comunicare con una delle seguenti modalità:

numero verde 800.551.881 attivo dal lunedì al venerdì: orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:00, il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

LINKmate, lo sportello telematico;

PEC anconaentrate@pec. anconaentrate.it ;

; posta ordinaria Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona;

fax 071-2832119.

Altrimenti è possibile recarsi presso lo Sportello al pubblico sito in Via dell’Artigianato, 4 Ancona con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17; giovedì dalle ore 10 alle ore 16.