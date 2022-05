Sconto TARI per famiglie con studenti fuori sede, il Consiglio comunale approva il primo passo

ANCONA - Il consiglio comunale ho approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da Forza Italia. Il documento è, di fatto, il primo passo per istituire una agevolazione per le famiglie che hanno uno o più figli studenti fuori sede e che già pagano la TARI in un’altra città con un regolare contratto di affitto.

«La riduzione dovrebbe avvenire similmente a quanto viene già concesso a chi, pur residente ad Ancona, ha un contratto stabile di lavoro altrove- commenta il consigliere comunale Daniele Berardinelli- La proposta è stata votata all’unanimità, motivo per cui ringrazio i colleghi consiglieri e mi auguro che si riesca al più presto ad applicare questa agevolazione, in un momento di forti difficoltà per tante famiglie, ma soprattutto perché, essendo la Tari dovuta per la quantità di rifiuti prodotti, è evidente che non sia giusto pagare due volte un servizio che nel caso della residenza ufficiale non viene utilizzato dallo studente fuori sede, se non in minima parte».