Tari, come usufruire dell'agevolazione comunale: modalità e scadenze

ANCONA - Entro il prossimo 30 settembre va presentata la dichiarazione ISEE 2022 per usufruire dell’agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2022. Per l’anno 2022 il Comune di Ancona ha previsto un’agevolazione TARI per le utenze domestiche che riduce il tributo in base alla dichiarazione ISEE a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:

Riduzioni

da € 0 ad € 5.000 70%

da € 5.001 ad € 10.000 50%

da € 10.001 ad € 20.000 40%

da € 20.001 ad € 30.000 15%

Per poter usufruire di questa agevolazione, gli interessati devono presentare richiesta ad Ancona Entrate entro il 30 settembre, utilizzando l’apposito modello, correlato di copia del modello ISEE 2022 in corso di validità.

È preferibile presentare la richiesta di agevolazione con una delle seguenti modalità:

per posta ordinaria all’indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona (fa fede il timbro postale);

tramite Pec all’indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it ;

mediante LinkMate accessibile dall’home page del sito web di Ancona Entrate Srl.

In alternativa, è possibile recarsi presso lo sportello al pubblico di Ancona Entrate Srl.