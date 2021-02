Risparmiare in bolletta con l’uso (intelligente) della cucina: il forno elettrico

La cucina è senza ombra di dubbio la stanza più impegnata, dal punto di vista energetico, dell’intera casa. La presenza del frigorifero sempre acceso e altri elettrodomestici ne fanno anche il punto dolente per le nostre tasche. Come risparmiare in bolletta e, allo stesso tempo, ridurre le emissioni di Co2? Prima di tutto, se ci troviamo a scegliere un elettrodomestico da acquistare, puntiamo su una classe energetica alta: la migliore è la A+++. Per il resto, si tratta di usare i dispositivi in modo intelligente. In questo caso ci concentriamo sul frigorifero.

Il forno elettrico

Per i più golosi è un elettrodomestico irrinunciabile, ma l’elevato utilizzo del forno implica un aumento vertiginoso dei costi in bolletta.

Preriscaldamento

Se acquistare un modello ventilato è un buon punto di partenza, dobbiamo anche prestare attenzione a come lo utilizziamo. Il preriscaldamento non è necessario, i forni di ultima generazione hanno tempi di riscaldamento rapidi che non influiscono sulla riuscita o meno delle ricette.

Il “trucco” del calore residuo

Per verificare la cottura dei cibi si può evitare di aprire e chiudere il forno continuamente, lo sportello trasparente ci aiuta a controllare i piatti al suo interno senza correre il rischio di farli bruciare. Un trucchetto è quello di spegnerlo qualche minuto prima della fine della cottura e sfruttare il calore residuo.

Manutenzione e pulizia

Anche per il forno la pulizia e la manutenzione hanno un ruolo importante perché i residui di cibo e lo sporco accumulato possono aumentare il consumo di energia.

