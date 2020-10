Risparmiare sulla bolletta dell'acqua: ecco come fare

L’acqua è una delle risorse limitate sul nostro pianeta, non sprecarla quindi diventa imperativo. Ne guadagna il pianeta, ma anche le tasche con una bolletta più leggera. Per risparmiare acqua (e sull’acqua) bastano piccoli accorgimenti.

In bagno

Rubinetti rompigetto

Esistono degli appositi rubinetti chiamati “rompigetto”, che permettono di risparmiare anche fino al 30% dell’acqua.

Doccia

Preferire la doccia alla vasca, il perché è una questione matematica: per riempire una vasca da bagno servono circa 150 litri di acqua, mentre per una doccia ne consumiamo non più di 15.

Perdite

Non bisogna temporeggiare la riparazione di una perdita. In questo caso, il tempo è letteralmente denaro. Un dato: il rubinetto lasciato gocciolare per un anno può arrivare a consumare 5.000 litri di acqua.

Lavatrice

E’ consigliare usare programmi veloci a 30°, in modo tale da avere un minore utilizzo di acqua nella lavatrice. Se si usa anche l’asciugatrice resta dell’acqua nell’oblò con residui di detersivo: perché buttarla? Quale migliore miscela per lavare i pavimenti?

In cucina

Lavaggio delle pentole

Per sgrassare le pentole potete riutilizzare l’acqua di cottura della pasta. E’ ricca di amido, uno sgrassante naturale efficace anche contro le incrostazioni peggiori. Un secondo consiglio è quello di riempire una vasca di acqua calda, insaponare e sciacquare i piatti tutti insieme.

La lavastoviglie

Anche la lavastoviglie è utile per risparmiare acqua, grazie alle ultime tecnologie queste arrivano a consumare circa 7 litri con una diminuzione del 30%.

In giardino

Per innaffiare le piante potete usare l’acqua piovana. Basta tenere delle bacinelle in balcone in cui raccoglierla

