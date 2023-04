Temperature giù, prorogato il periodo di accensione dei termosifoni

FALCONARA - Riscaldamenti accesi fino al 16 aprile. E’ quanto prevede l’ordinanza siglata oggi, giovedì 6 aprile, in considerazione delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, con temperature inferiori alle medie stagionali in particolare nelle ore notturne. A tutela della salute pubblica si è deciso di consentire la proroga del periodo annuale di attivazione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati siti nel territorio del Comune di Falconara a partire dall’8 aprile fino al 16 aprile compreso.

Il periodo di accensione sarebbe infatti terminato il 7 aprile in virtù del decreto 383/2022 per il risparmio energetico, con il quale il Ministero della Transizione ecologica ha stabilito il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti, che variano a seconda della zona climatica di appartenenza.