Seconda rata IMU, scadenza vicina per la seconda rata: come calcolare l'importo

ANCONA - Il 16 dicembre 2022 scade il termine per il pagamento della 2° rata a saldo dell’IMU (Imposta municipale propria) dovuta al Comune di Ancona per l’anno 2022. Ancona Entrate 'mette a disposizione dei contribuenti uno strumento di calcolo semplice “Calcolo IMU”, che consente in pochi passaggi di determinare l’importo da versare per l’anno 2022.Per effettuare correttamente il conteggio è indispensabile disporre della rendita catastale aggiornata per tutti gli immobili posseduti: i dati catastali richiesti sono comunque reperibili presso gli uffici dell’Agenzia dell’Entrate, che fornisce altresì un servizio online gratuito per la consultazione delle rendite catastali.La procedura di calcolo permette di:

calcolare l’imposta dovuta per il 2022 sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;

visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;

visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;

calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento dell’acconto.

Si precisa che il contribuente è l’unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24: la procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione alle informazioni inserite per evitare di versare un importo errato. E’ bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul nostro sito internet.

E' possibile calcolare l’IMU 2022 a questo link: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A271