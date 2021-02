Risparmiare in bolletta con l’uso (intelligente) della cucina: il frigorifero

La cucina è senza ombra di dubbio la stanza più impegnata, dal punto di vista energetico, dell’intera casa. La presenza del frigorifero sempre acceso e altri elettrodomestici ne fanno anche il punto dolente per le nostre tasche. Come risparmiare in bolletta e, allo stesso tempo, ridurre le emissioni di Co2? Prima di tutto, se ci troviamo a scegliere un elettrodomestico da acquistare, puntiamo su una classe energetica alta: la migliore è la A+++. Per il resto, si tratta di usare i dispositivi in modo intelligente. In questo caso ci concentriamo sul frigorifero.

Il frigorifero

Meglio evitare quelli ad incasso, perché hanno una minore durata, il mobile che lo circonda gli impedisce di avere lo spazio sufficiente per disperdere il calore, infatti, il frigorifero non andrebbe mai appoggiato direttamente alla parete o in spazi angusti. L’ideale è posizionarlo lontano dalle fonti di calore come il forno o i termosifoni.

No frost

Negli ultimi anni si sono diffusi sempre di più i modelli no frost, frigoriferi ventilati che regolano la temperatura per ridurre il dispendio energetico. Inoltre, è importante distribuire all’interno il cibo in maniera corretta e uniforme ed evitare di introdurre alimenti ancora caldi che potrebbero causare la formazione di brina e quindi di un maggiore consumo di energia.

Doppio interruttore

Oltre alla tecnologia no frost, l’ideale è un modello con doppio interruttore per utilizzare frigorifero e congelatore in modo indipendente prestando particolare attenzione alla temperatura che deve essere tra i 3° e i 5°C per il frigorifero e tra -18°e -15°C nel congelatore.

Manutenzione

Infine, una corretta manutenzione e pulizia, assicura una maggiore durata dell’elettrodomestico, ma anche un risparmio in bolletta.

