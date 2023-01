Choc al Passetto, 39enne vuole farla finita: sul posto anche la moglie con i vigili del fuoco ed i carabinieri

ANCONA - Un uomo di 39 anni, anconetano, ha minacciato di gettarsi dall'ascensore del Passetto. E' successo oggi pomeriggio. A farlo desistere è stata sua moglie, sul posto insieme agli operatori della Croce Rossa di Ancona, ai vigili del fuoco ed ai carabinieri.

La donna è riuscita a parlare con suo marito e dopo alcuni minuti, con l'ausilio dei pompieri, lo ha convinto a non gettarsi nel vuoto. L'uomo è stato messo in sicurezza dagli stessi vigili del fuoco e poi preso in cura dagli operatori della Croce Rossa di Ancona per il successivo trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Ora è salvo.