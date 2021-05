Topi in casa, cosa fare? I rimedi per tenerli lontani

Può capitare di trovare in casa ospiti indesiderati come topi o ratti. E' sempre bene rivolgersi a un'impresa di derattizzazione, ma nell'urgenza ci sono alcuni accorgimenti che possono essere sempre utili per allontanare da casa topi e ratti.

Chiudi i varchi

La prima cosa da fare è individuare i punti da cui i roditori riescono ad entrare in casa e quindi ostruirli con dell'intonaco oppure con della lana d'acciaio, impossibile per i topi da rosicchiare. Per risalire ai buchi basta osservare la posizione degli escrementi lasciati in giro dai topi oppure i danni che questi hanno arrecato a mobili o cavi elettrici.

Oli essenziali

Un altro suggerimento è mettere dei batuffoli di cotone imbevuti di qualche goccia di olio essenziale di menta piperita o eucalipto: hanno entrambi un odore molto intenso e funzionano come un vero e proprio repellente naturale contro i topi. Stesso effetto produce la canfora, ma attenzione: deve essere lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Gatti (anche se non ci sono)

E poi ci sono i gatti, da sempri veri nemici dei roditori. Se l'idea di avere un micio in casa può non piacere a tutti, posizionare delle cassettine di lettiera per gatti nelle vicinanze dei "punti critici" aiuta ad allontanare i topi: impossibile per loro non riconoscere l'odore di ammoniaca dell'urina del gatto.