Stop al rumore che viene da fuori con i pannelli fonoassorbenti

Addio rumore assordante, una piaga soprattutto se si vive a ridosso di strade molto trafficate. I pannelli anti-rumore si adattano a diverse esigenze grazie alla varità di tipologie.

Pannelli fonoassorbenti: tipologie

resistivi: realizzati con materiali porosi

per risonanza: limitano la diffusone del rumore perché hanno una struttura vibrante

per risonanza a cavità: sono dotati di fori che intrappolano le basse frequenze;

Pannelli fono-diffondenti: assorbono le frequenze sonore medie e alte

solmix: realizzati in materiale riciclato sono composti da fibra tessile mista e da fiocchi di poliestere senza additivi chimici

a specchio: realizzati in vetro, hanno una pellicola riflettente alla luce che diventa trasparente per le onde sonore che li attraversano

I materiali

I pannelli decorativi sono realizzati in forme e colori differenti, ma anche in materiali diversi tra loro. Se abbiamo uno stile contemporaneo possiamo scegliere quelli in metallo e solitamente sono quelli con risonanza a cavità. I pannelli in legno invece sono perfetti per un ambiente classico o rustico, lo stesso vale per quelli in sughero. Infine, se vi piace cambiare spesso arredamento potete scegliere quelli in tessuto perché sono sfoderatili e consente di avere pannelli sempre differenti.

Dove applicare i pannelli

I pannelli acustici possono essere installati in modalità differenti, per questo ci sono tipologie differenti:

Pannelli a soffitto: servono a isolare dai rumori che provengono dai piani superiori

Pannelli per pareti: eliminano i rumori che provengono dall’esterno o dalle stanze adiacenti

Pannelli per pavimenti: sono pensati per isolare i pavimenti e limitare il rumore die passi

Montaggio

I pannelli fonoassorbenti solitamente vengono installati al momento della costruzione dell’edificio, ma nel caso in cui il nostro appartamento ne sia sprovvisto, è meglio rivolgersi ad un esperto. Inoltre, se non vogliamo intraprendere costosi lavori di ristrutturazione, possiamo optare per i pannelli adesivi facili da applicare, per quelli in velcro o velluto che possono essere applicati con collanti speciali oppure con pannelli modulari che possono essere posizionati a incastro.

Cosa c'è online?

Pannelli fonoassorbenti design classico

Pannello fonoassorbente esagonale

Pannello fonoassorbente in tessuto

Pannello fonoassorbente circolare