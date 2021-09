Smaltire i rifiuti ingombranti ad Ancona: tutte le indicazioni

Divani, elettrodomestici e televisori che hanno una certa “età” fanno sorgere puntualmente sempre la stessa domanda: come gestire nella maniera giusta questi rifiuti, senza inquinare o contribuire a formare una mini-discarica abusiva? La risposta è semplice, ma prima di tutto bisogna capire cosa si intende di preciso per “rifiuto ingombrante”.

Quali sono i rifiuti ingombranti

Armadi

Tavoli

Mobili vari

Divani

Poltrone

Sedie

Rete letto

Struttura letto

Giocattoli voluminosi

Lampadari

Biciclette

Asse da stiro

Valigie di grandi dimensioni

Accanto a questi rifiuti, ci sono quelli detti RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ovvero tutti quei rifiuti elettronici, che spesso vengono confusi con gli ingombranti a causa delle dimensioni, come ad esempio il frigorifero o la lavatrice.

Per questi è previsto un processo di gestione diverso. Infatti, se decidiamo di comprare un nuovo prodotto con questa sigla, lo smaltimento di quello vecchio viene effettuato dal venditore che se ne fa carico senza costi aggiuntivi ma, in base a quanto previsto dalla legge, facendoci pagare una quota compresa nel prezzo del nuovo. Se invece, non si acquista un nuovo apparecchio, lo smaltimento ricade sotto la nostra responsabilità.

Smaltire i rifiuti ingombranti ad Ancona

AnconAmbiente consente di prenotare il “Ritiro gratuito di ingombranti, sfalci e potature a domicilio”. Il servizio prevede il ritiro a domicilio di:

materiali ingombranti: mobili ed arredi che, per le loro dimensioni, non possono essere immessi nel cassonetto per la raccolta dei Rifiuti Solidi urbani, né possono essere trasportati con mezzi propri presso i Centri di Raccolta comunali (reti, materassi, mobili, sedie e poltrone, armadi smontati, reti da letto, scaffali e tavoli, divani, lastre di vetro smontate dai telai delle finestre, oppure imballate per garantire la sicurezza, damigiane senza rivestimento di plastica o vimini, tappetti voluminosi, etc);

beni durevoli di consumo ad uso domestico: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, stampanti, giochi elettronici, computer, tv, etc.



Il numero di materiali previsto per ogni ritiro è di 5 pezzi (2 mc. di volumetria). I materiali non dichiarati al momento della prenotazione, non verranno ritirati.

L’esposizione, deve essere fatta su suolo pubblico, garantendo la sicurezza dei passanti e della viabilità.

Il biglietto

Sul singolo pezzo, deve essere affisso un biglietto con la dicitura “Per AnconAmbiente”. La tempistica di risposta, da parte degli operatori telefonici, dalla richiesta del servizio è di 5 giorni. Il servizio si richiede: