Quando si possono accendere i termosifoni? Date, ore e temperatura

Temperature in picchiata, l’estate è un ricordo. C’è chi ha acceso la stufetta e si sta chiedendo quando sarà possibile attivare i termosifoni. La risposta è in una tabella predefinita in base a una mappatura. Ancona e provincia si trovano nella zona “D”, quindi l’ok all’accensione, salvo anticipazioni a discrezione del Comune, potrà arrivare dal 1 novembre. Si potranno tenere gli impianti acesi fino al 15 aprile. Ricordate prima di spolverarli: il calore potrebbe sollevare la polvere.

La temperatura

Anche la temperatura è regolamentata: deve attestarsi sui 20° C (con una tolleranza di 2° C) per un massimo di 12 ore al giorno con la possibilità di frazionare l’orario giornaliero in due o più blocchi. L’importante è che l’accensione avvenga nella fascia oraria coperta tra le 5 e le 23.

«Il termosifone è caldo per metà »

Una volta controllato lo stato della caldaia con l’aiuto di un tecnico, ricordate di “sfiatare” i termosifoni. Significa far defluire le bolle d’aria che si formano nelle tubature. Sono loro le responsabili del termosifone “caldo per metà”. Per eliminare l’aria occorre:

Spegnere la caldaia

Controllare che la pressione dell’acqua sia tra il valore 1 e il valore 2

Posizionare un contenitore sotto i termosifoni

Aprire le valvole di sfiato lentamente

Fare uscire tutta l’aria fino a quando non uscirà l’acqua

Controllare la pressione della caldaia e, se è scesa, ripristinarla

Riattivare la caldaia

La mappa

Come detto, Ancona rientra nella zona "D" insieme a: comprende le province di Avellino, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Chieti, Forlì, Firenze, Genova, Grosseto, Isernia, Livorno e Lucca, Macerata, Massa Carrara, Foggia, Matera, Nuoro, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Pescara, Roma, Siena, Terni, Teramo, Vibo Valentia e Viterbo.

