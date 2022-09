Installi una videocamera di sorveglianza a casa? Il Comune ti rimborsa: come chiedere il bonus

OSIMO - Il Comune di Osimo, con l'intenzione di garantire condizioni di maggiore sicurezza per i privati cittadini e per le imprese commerciali ed artigianali, ha istituito un fondo per l’anno 2022 per il sostegno agli investimenti in strumentazioni tecniche antifurto o impianti di videosorveglianza e controllo.

Chi può chiedere il bonus

a) i privati residenti e proprietari di abitazione nel Comune di Osimo;

b) le piccole e medie imprese commerciali, con sede e/o unità operativa nel territorio del Comune di Osimo;

c) le imprese artigiane con sede e/o unità operativa nel territorio del Comune Osimo;

che hanno realizzato dal 16 ottobre 2021 alla data di scadenza del presente bando investimenti rivolti all’installazione di strumentazioni tecniche antifurto o impianti di videosorveglianza e controllo degli esercizi stessi e delle abitazioni.

Sono ammesse al contributo, purché effettuate durante il periodo indicato, le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione, presso le proprie abitazioni o unità operative, di:

impianti di videosorveglianza o videoprotezione;

sistemi antifurto, antirapina, antintrusione.

Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all’installazione dei predetti dispositivi.

Il contributo

Il contributo del Comune viene calcolato nella misura massima di euro 500,00 (cinquecento/00) sul valore delle spese ammissibili, al netto dell’Iva. Si specifica che per le imprese le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Risulta pertanto necessario far sì che, qualora l’impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d’importo complessivamente inferiore a 200.000 euro, tale limite non venga superato attraverso la concessione dell’agevolazione richiesta.

La concessione del contributo agli aventi diritto e la sua entità verranno disposti, con apposito provvedimento del Dirigente competente, previa istruttoria a cura dell’Ufficio Segreteria/Affari Generali. Il contributo verrà assegnato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande ammesse e fino ad esaurimento dello stanziamento approvato. La concessione del contributo sarà comunicata esclusivamente a mezzo e-mail/p.e.c. all’indirizzo indicato nella domanda.

La domanda

La domanda, sottoscritta dal privato richiedente ovvero dal titolare o legale rappresentante dell’azienda, deve essere presentata, su apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.osimo.an.it, entro e non oltre il 14 ottobre 2022, a mezzo di raccomandata A.R. o consegna a mano, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Protocollo del Comune di Osimo – Piazza del Comune n. 1 – 60027 OSIMO (AN) ovvero mediante invio per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.osimo@emarche.it

Da allegare alla domanda

a) copia delle fatture di spesa, debitamente quietanzate, relative agli interventi realizzati;

b) fotocopia del documento di identità del richiedente;

c) dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte;

d) autorizzazione al collegamento dell’impianto alle centrali operative delle Forze dell’Ordine o Istituti di Vigilanza Privati, relativamente agli impianti antifurto, antirapina e antintrusione installati.

L’incompletezza della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) comporterà l’inammissibilità della richiesta.

Ciascun richiedente, anche in qualità di titolare o legale rappresentante di Azienda, potrà presentare solo ed esclusivamente una domanda di contributo. La liquidazione del contributo in favore di imprese e privati beneficiari sarà effettuata entro il 15 dicembre 2022.