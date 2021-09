Acari nel materasso, nemici del sonno: come prevenire e quali rimedi

A occhio nudo non si vedono, ma possono provocare fastidiose allergie. Gli acari nel materasso sono forse i principali nemici del nostro sonno. Si nutrono di pelle e creano problemi all’apparato respiratorio, infatti sono associati a molte intolleranze alla polvere.

Prevenzione

Alcune buone norme per non incorrere in questi brutti incontri:

Areare la stanza il più possibile dopo che ci si è svegliati

Aspirare con grande cura e regolarmente il materasso

Usare materassi e cuscini sfoderabili per un migliore lavaggio

Sfruttare la luce del sole che infastidisce gli acari

Effettuare lavaggi ad alte temperature

Disinfettanti naturali

I rimedi naturali

Bicarbonato di sodio

Non dovrebbe mancare in nessuna casa, in quanto è versatile e riesce a risolvere tanti problemi. Economico ed ecologico, il bicarbonato ha un’azione disinfettante molto potente e qualsiasi sostanza nociva può essere eliminata. Serve anche a prevenire la formazione di altri acari, impedendo il loro sviluppo. Il consiglio è di cospargere la superficie del materasso e di lasciar agire il bicarbonato per diverse ore, rimuovendo poi il tutto con l’aspirapolvere.

Oli essenziali

L’alternativa è quella degli oli a base di tea tree, lavanda ed eucalipto. Favoriscono l’igiene del materasso, disinfettandolo con l’utilizzo di poche gocce e asciugando la superficie con grande attenzione.

Acqua e bustine da tè

Utilizzando uno spruzzino si può utilizzare anche una soluzione a base di acqua tiepida e tè per ottenere gli stessi risultati in termini di igienizzazione del materasso. Dopo aver lasciato in infusione le bustine, il liquido sarà pronto per la pulizia, lasciando poi asciugare alla luce del sole per un effetto migliore.

