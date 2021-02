San Valentino, 5 idee per allestire casa e festeggiare in qualunque momento del giorno

Qualche consiglio per passare la giornata di san Valentino in casa. La giornata (e non solo la serata), perché la sorpresa per lui o per lei non può mancare a prescindere dagli impegni.

Colazione

San Valentino, come ogni altra giornata, inizia la mattina. Sembra banale, ma non è solo cena. La prima sorpresa del 14 febbraio può essere una colazione servita a etto con delle tazze nuove e l’immancabile cioccolatino

Pic-nic

Un’idea romantica e particolare: utilizzare casa come se fosse il vostro giardino incantato. Stendete un lenzuolo sul pavimento e pranzate/cenate con il classico cestino self-made. Non dimenticate un buon vino. Potete accompagnare l’atmosfera con della musica o con dei palloncini

Sulla tavola

Se invece non potete rinunciare alla tavola provate a imbandirla anche con dei fogli su cui avete trascritto (a mano libera) i versi delle vostre canzoni. In alternativa, o in aggiunta, potete ritagliare dei cuoricini di carta rossi e spargerli sulla tavola oppure andare sul classico con una rosa rossa a centro tavola. Il valore aggiunto è sempre la presenza delle candele, in questo caso sceglietele bianche.

La musica

Se non volete trascrivere le canzoni della vostra storia d’amore (potrebbero essere un’infinità) potete usarle come sottofondo per la cena

Fiori

Con le rose rosse non si sbaglia mai. Fatele trovare magari in tavola. Vanno bene anche i gigli o le camelie purché siano fiori profumati.