Il luogo più bello di casa: ristrutturare (e vivere) il terrazzo d'estate

Lo spazio più bello della casa? In estate è sicuramente il terrazzo, arredabile come un vero e proprio luogo da vivere. Pensate al nuovo look? Ecco qualche consiglio:

I materiali

Pietra naturale

E' uno dei materiali più utilizzati per l’esterno soprattutto se si preferisce uno stile rustico con un tocco d’eleganza e si sposa alla perfezione con gli arredi in legno. Esistono vari formati e soluzioni come l'ardesia, l’arenaria e la pietra calcarea;

Legno

Il materiale più amato e facile da installare, dona un senso di calore all’ambiente. Rispetto agli altri pavimenti è un po’ più delicato, quindi ha bisogno di una manutenzione costante;

Calcestruzzo

Adatto agli arredi moderni e contemporanei è molto versatile, resistente e non ha un costo eccessivo. Inoltre, a differenza del legno, non ha bisogno di molta cura;

Ceramica

Il grès porcellanato è uno dei materiali più in voga negli ultimi anni, spesso è caratterizzato da disegni che riescono ad arredare e dare personalità a tutto l'ambiente. Resistente e durevole, sopporta bene l’umidità e può essere pulito rapidamente;

Cotto

modellato in blocchi nel classico marrone o beige, è un materiale rustico ma che nello stesso tempo riesce a dare una sensazione di calore. A differenza della ceramica, è difficile da pulire.

Come rinnovare il pavimento

Le condizioni climatiche possono mettere a rischio la tenuta dei pavimenti del terrazzo, quindi periodicamente devono essere ristrutturati per evitare che ci siano infiltrazioni. Con il passare del tempo i punti di giunzione possono indebolirsi e di conseguenza diminuisce anche il livello di impermeabilizzazione.

É importante intervenire tempestivamente appena si vedono i primi segni di degrado con opere di manutenzione. Per sostituire e impermeabilizzare il pavimento ci sono varie fasi:

eliminare le vecchie mattonelle: con l’aiuto di uno scalpello si devono togliere le piastrelle usurate assieme al massetto sottostante, alla guaina impermeabilizzante e al massetto detto “delle pendenze”, ovvero la base sulla quale vengono applicati i vari strati del rivestimento;

realizzare un nuovo massetto: per non correre il rischio di avere infiltrazioni bisogna inserire le pendenze necessarie ad incanalare l’acqua verso i punti di fuga esistenti

realizzare un nuovo strato impermeabilizzato: si deve applicare il primo strato impermeabile di spessore non superiore a 2 mm a cui si aggiunge una rete in fibra di vetro. Trascorse circa quattro ore si può applicare il secondo strato al di sopra della guaina poi, è necessario collocare uno strato drenante sul quale si deve stendere un altro massetto, necessario per la posa delle piastrelle;

pavimentare il terrazzo: una volta che lo strato impermeabile è asciutto, si può procedere all’applicazione del pavimento. Per far aderire le mattonelle si deve applicare la colla sulle piastrelle e applicarle lasciando uno spazio tra di loro con l'aiuto di distanziatori;

riempire le fughe: i distanziatori vengono utilizzati per creare gli spazi tra le mattonelle chiamati fughe, che poi devono essere sigillati con lo stucco. Il prodotto a base cementizia deve essere steso sul pavimento, una volta ricoperte le piastrelle, si devono pulire con acqua e una spugna per eliminare l'eccesso.

