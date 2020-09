Parquet ma non solo: il pavimento giusto per casa tua

Occhio al pavimento, specialmente quando si ristruttura una casa. Se cambiare il colore di una parete è una missione non impossibile, modificare un pavimento rischia di essere faticoso e costoso. Cosa fare allora? Semplice. Basta ragionare a lunga scadenza sul pavimento che fa per noi pensando a chi lo calpesterà.

Tipi di pavimento

Pavimento in marmo

Un pavimento in marmo è incredibilmente resistente. Il problema sta nei costi, sia di trasporto che di posa. In quanto al colore, sbaglia chi pensa che esistano poche varietà: un pavimento in marmo non è detto che sia solo bianco, ma possiamo trovarlo anche in verde brillante, blu o un delicato rosa.

Pavimento in resina

Costa poco e si posa in tempi relativamente brevi. Il pavimento in resina è l’opzione low-cost che si vede spesso nelle case vacanza. Oltre alla classica resina epossidica, impermeabile e resistente, si è ultimamente fatto strada il cemento resina: impermeabile e igienico, perfetto per stanze umide.

Pavimento in cotto

Accogliente e “caldo”. Il pavimento in cotto è resistente al tempo e perfetto per gli arredamenti in stile rustico. Realizzato in argilla impastata con acqua, le proprietà e il colore del cotto dipendono dal materiale principale e dalla finezza della macinazione, ma anche dalla quantità di acqua impiegata. Giallo, rosato o rosso ogni pavimento avrà un aspetto differente grazie alla composizione liscia o granulosa.

Pavimento in Gres

Sembra pietra, ma non lo è. Sembra legno, ma non lo è. E’ questa la particolarità estetica del Gres. Le piastrelle sono disponibili in diverse dimensioni. Quelle più piccole sono perfette per stanze come bagno e cucina.

Pavimento in bambù

Se siamo alla ricerca di una casa green allora possiamo scegliere il bambù che oltre ad essere naturale è resistente e dura nel tempo. Caratterizzato da venature più profonde, può essere verniciato ed utilizzato in bagno o cucina senza rovinarsi.

Pavimento in parquet

E’ forse il pavimento più bello che esista. Il parquet si sposa bene con l’arredamento classico che con quello moderno. Va bene per case di qualunque dimensione, ma la trappola sta proprio qui: il costo del materiale è abbastanza alto. Tra i vantaggi, invece, c’è l’isolamento acustico e la capacità di mantenere il fresco d’estate e il caldo in inverno.

