Trasformare la finestra in un balcone: istruzioni e consigli

E' arrivata la bella stagione, con il fascino di leggere un libro di sera al fresco di un balcone. E se il balcone non lo abbiamo? Costruiamolo. In fondo, se ci troviamo al piano terra, l'unica cosa che occorre è la finestra. Premessa: quando parliamo di piano terra non è un caso. L’apertura deve coincidere con il suolo e in questa maniera si beneficia immediatamente di una portafinestra. Per trasformare la finestra in un balcone la struttura del muro deve essere controllata e verificata con grande attenzione, avendo cura di provvedere a tutte le riparazioni e i rinforzi del caso. La parte superiore va sigillata con del compensato, senza dimenticare i bordi da cui non deve passare neanche uno spiffero.

Buono per tutte le stagioni

Se il nostro desiderio è quello di utilizzare il balcone tutto l’anno, è necessario usare il vetro oppure la plastica trasparente. Le aste di legno, invece, sono fondamentali per l’inquadratura a muro. A seconda della lunghezza, poi, si fissano le aste con tutte le borchie che servono.

Tettoia

La tettoia è in grado di fare defluire senza problemi la pioggia. Con un pannello di compensato, si rafforza il tutto mentre le staffe in acciaio sono utili per collegare la tettoia al muro.

Illuminazione

Un buon balcone deve poter essere utilizzato sia di giorno che di notte. Le luci vanno scelte in base alle dimensioni, ricordando sempre di mettere a punto il cablaggio elettrico e di installare l’accensione automatica, magari con dei faretti o delle lampade al Led.

Ringhiera

La costruzione in questo caso non può non partire da una serie di piccole colonne in cemento oppure in ferro battuto. La forma geometrica deve essere il più semplice possibile, solitamente il rettangolo e il quadrato sono tra i più gettonati per via della velocità di esecuzione. Il legno non manca mai in questo progetto di finestra che si trasforma in balcone: con gli spessori di questo materiale, la ringhiera viene sorretta all’altezza del vano di apertura, prima di dipingere la balconata e di sistemare tutte le decorazioni che si desiderano, come ad esempio le fioriere.

La soluzione alternativa

La finestra a balcone è la soluzione alternativa a quella che abbiamo appena visto. In questo caso, si adatta bene a un semplice lucernario di una mansarda che diventa un affaccio completo con tanto di protezione garantita dalla ringhiera. Come qualsiasi altro infisso che sfrutta meccanismi innovativi e viene realizzata con materiali performanti, garantisce un buon isolamento dal punto di vista termico. Uno spazio a scomparsa che una volta chiuso, si allinea perfettamente al tetto. Per le finiture si impiegano generalmente il legno e l’alluminio, mentre per quelle esterne, i materiali ideali possono essere anche rame, zinco e titanio.

Prodotti online

Faretti solari a led

Ringhiera balcone

Telo copertura per ringhiera

Fioriera da balcone