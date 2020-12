La quercia cade sulla strada mentre sta passando l'auto, tragedia sfiorata in città

OSIMO - Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri in via Rosciano. Una quercia è caduta in strada mentre stava transitando un'autovettura. Un grandissimo spavento per l'automobilista che ha evitato miracolosamente l'impatto, rischiando quindi di vedersi travolgere dal grosso albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato circa 2 ore a rimuovere la quercia e mettere in sicurezza l'intera zona. Intervenuta anche la polizia locale di Osimo.