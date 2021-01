Non sbagliare più la quantità di riso: 5 modi per pesarlo se non hai la bilancia

Il metodo della nonna, cioè quello di stringere il riso in un pugno stimandone la quantità, non è dei più precisi. Ogni mano, e uindi ogni pugno, ha dimensioni differenti e specialmente se a cucinare è qualcun altro l’indicazione può essere fuorviante. Conseguenza: porzioni troppo abbondanti o, al contrario, minuscole. Per evitare brutte figure con gli ospiti esiste una sorta di “tabella” di conversione che fa di comuni oggetti da cucina delle vere e proprie bilance.

La tabella

1 Tazza da latte: circa 270 grammi

1 Bicchiere: circa 180 grammi

1 Tazzina da caffè: circa 50 grammi

1 Cucchiaio: circa 15 grammi

1 Cucchiaino da caffè: circa 8 grammi

Note: l’esperimento è stato effettuato con dosi di riso Basmati.