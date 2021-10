Pulizia del televisore, come farlo nel modo giusto e senza graffiare il monitor

Il modo giusto per pulire il monitor senza graffiarlo

La pulizia del televisore LCD è un’operazione più delicata rispetto ai vecchi monitor in vetro. Ecco come procedere senza creare graffi.

- Panno in microfibra (simile a quello per pulire gli occhiali): va bene se lo sporco non si è già accumulato da troppi giorni

- Acqua distillata : bagnare leggermente il panno e passarlo sul monitor

- Acqua e aceto: questa miscela (50% di acqua e altrettanta di aceto) non va spruzzata direttamente sul monitor, ma come nel caso sopra deve essere usata per inumidire il panno

Non usare

- Carta assorbente

- Vecchie magliette

- Giornali

- Alcol etilico