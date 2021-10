Gettarlo via o conservarlo? 5 regole per scegliere (senza pentirsene)

Mettiamo in ordine la casa? Spesso non è così facile scegliere se buttare via un oggetto o no

Si chiama "decluttering", ovvero liberarsi del superfluo che si è accumulato su scaffali e negli armadi. Sembra facile fare una cernita di quello che serve o non serve più, ma pensateci: quante volte avete provato a gettare via un oggetto per poi fermarvi all’ultimo secondo e dire: «Potrebbe servirmi un domani, in fondo basta che lo sposto di posizione». E il cane si morde la coda.

Scegli da dove iniziare

Fai una classifica delle stanze dove c’è più “superfluo” accumulato.

Mettilo in…quarantena

Se siete indecisi sull’opportunità di gettare via quel vestito, quel soprammobile o qualunque altra cosa, provate a “salvarlo” per una quarantina di giorni. Sì, mettetelo in quarantena e poi valutate quante volte vi è effettivamente servito.

Quante volte l’hai usato negli ultimi tre mesi?

O meglio, quante volte hai cercato quell’oggetto specifico perché non potevi farne a meno? Mai negli ultimi tre mesi? Bene, procedi pure. Significa che non ne hai assolutamente bisogno e gettarlo (o regalarlo) non sarà un problema.

Se lo comprassi oggi?

Chiedetevi se e quanto paghereste quello stesso oggetto se lo trovaste oggi stesso nello scaffale di un negozio.

Guadagnarci su

Se gettare via qualcosa è un problema, si può valutare di venderlo. Esistono i mercatini dell’usato o i portali online.