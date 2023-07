Investito da un'auto finisce a terra, attimi di paura per un uomo di 75 anni

ANCONA - Stava passeggiando lungo via dell'Appannaggio quando è stato travolto da un'auto ed è finito a terra. L'investimento è avvenuto questa mattina ed un uomo di 75 anni è dovuto ricorrere alle cure del 118.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e caricato in ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. Il 75enne si trova ora al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette ma per fortuna non è in pericolo di vita.