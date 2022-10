Gli abusivi dimenticano il fornello sul fuoco, principio di incendio nella casa occupata

ANCONA - Incendio nella casa-bivacco di via 8 marzo accanto al liceo Savoia. Paura ieri mattina nei pressi dell’istituto scolastico, ma nessuno è rimasto coinvolto. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sarebbero divampate a causa di un fornello dimenticato sul fuoco acceso dagli occupanti abusivi dell’abitazione.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e Croce Gialla, ma nessun intervento di tipo sanitario. In casa non c’era nessuno, l’incendio è stato domato in poco tempo.