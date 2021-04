Case al mare, quanto valgono nelle Marche? Lo studio Tecnocasa sul 2020

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2020 i prezzi degli immobili turistici hanno evidenziato variazioni contenute: -0,3% il ribasso nelle località di mare, in aumento del +0,5% le quotazioni di quelle di montagna, mentre per il lago l’incremento è del +0,3%. Proprio per quanto riguarda il mare, le performance migliori per la seconda parte dell’anno spettano alle Marche (+2,1%), seguite dall’Emilia Romagna (+0,5%) e dall’Abruzzo (+0,5%).

Chi compra case vacanza?

Nel secondo semestre del 2020 la tipologia preferita da chi acquista una casa vacanza è il trilocale con il 34,8% delle compravendite, seguita dalle soluzioni indipendenti e semindipendenti con il 29% delle scelte. Bene anche il bilocale che rappresenta il 22,8% delle transazioni. Rispetto ad un anno fa si registra un aumento della percentuale di compravendite di soluzioni indipendenti e semindipendenti che passa dal 27,0% all’attuale 29%. Ad acquistare la casa vacanza sono soprattutto persone d’età compresa tra 45 e 54 anni (31,3%), a seguire chi ha tra 55 e 64 anni (26,8%) e tra 35 e 44 anni (21,9%). Comprano coppie (50,9% in diminuzione rispetto ad un anno fa quando erano pari al 54,5%) e famiglie (35,1%), mentre i single si fermano al 14%.

Variazione dei prezzi 2010-2020

Mare: -34,7%

Lago: -21,7%

Montagna: -35,9%