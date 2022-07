Mutui casa, in provincia di Ancona tornano a salire le concessioni: i dati

Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha analizzato nel dettaglio l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dell'abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel quarto trimestre 2021. L'analisi fa riferimento al report Banche e istituzioni finanziarie, aggiornato e pubblicato da Banca d'Italia nel mese di Marzo 2022.

Italia

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 15.913 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +2,7%, per un controvalore di oltre 425 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell'erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del terzo trimestre 2021 (quando la variazione è stata pari a +22,1%) sia del secondo trimestre 2021 (+39,9%). Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 61.611 milioni di euro erogati, con una variazione pari a +22,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Marche

Le famiglie marchigiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 309,9 milioni di euro, che collocano la regione al 13° posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'1,95%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +0,7%, per un controvalore di +2,2 milioni di euro.

Se si osserva l'andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi dell'intero anno solare 2021, la regione Marche mostra una variazione positiva pari a +19,1%, per un controvalore di +185,5 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 1.157,1 mln di euro, volumi che rappresentano l'1,88% del totale nazionale.

Province marchigiane

Nel quarto trimestre 2021 le province delle Marche hanno evidenziato il seguente andamento. La provincia di Ancona ha erogato volumi per 107,4 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +1,0%. Nell'ultimo anno, invece, sono stati erogati 400,2 mln di euro, pari a +16,7%.

Ad Ascoli Piceno provincia sono stati erogati volumi per 34,2 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a -14,9%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 147,9 mln di euro (+15,5%).

La provincia di Fermo ha erogato volumi per 22,0 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a -13,6%. I dodici appena trascorsi hanno evidenziato volumi per 86,4 mln di euro, corrispondenti a +9,2%.

In provincia di Macerata i volumi erogati sono stati 49,8 mln di euro, con una variazione pari a +3,7%. Quelli nei quattro trimestri considerati sono stati 188,6 mln di euro, (+23,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso).

In provincia di Pesaro e Urbino sono stati erogati volumi per 96,4 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente pari a +10,2%. Sommando i volumi dei precedenti quattro trimestri, i volumi sono stati 334,0 mln di euro e la variazione +24,3%.