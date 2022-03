Contributi affitto 2021, pubblicata la graduatoria definitiva

ANCONA - E’ stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva relativa alle domande per l’erogazione dei contributi per l’affitto – anno 2021, con l’elenco delle domande ammesse ed escluse. I richiedenti sono indicati nella graduatoria con il codice identificativo nel rispetto della normativa sulla privacy. L'elenco è consultabile sul suto del Comune di Ancona (link)

Il Comune specifica che l’ammissione in graduatoria non comporta necessariamente il diritto all’erogazione del contributo. La liquidazione del contributo, avverrà in un’ unica soluzione ai soggetti beneficiari secondo l’ordine della graduatoria e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi ai numeri: 071 222 2409 – 071 222 2414 – 071 222 2407