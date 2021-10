Sempre più single in cerca di casa, meno famiglie: analisi del mercato

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite effettuate attraverso le agenzie affiliate nel primo semestre del 2021. Lo studio rileva che nel 69,6% dei casi le compravendite sono state realizzate da famiglie (coppie e coppie con figli), mentre il 30,4% degli acquirenti è single. Rispetto al primo semestre del 2020 e del 2019 diminuisce la percentuale di acquisti da parte di famiglie che si attestavano rispettivamente al 70,6% e al 71,3%, mentre aumenta la percentuale di acquirenti single che nel 2020 e nel 2019 non superavano il 29,5%.

Focalizzando l’analisi solo sugli acquisti da parte di famiglie, si evidenzia come la tipologia più compravenduta sia il trilocale, scelto nel 32,2% dei casi nella prima parte del 2021. Al secondo posto si piazzano le soluzioni indipendenti e semindipendenti che, rispetto al 2019, compiono un netto balzo in avanti attestandosi, nel primo semestre del 2021, al 26,5% delle preferenze. Più di un quarto degli acquisti da parte di famiglie riguarda quindi tipologie ampie e dotate di spazi esterni, sempre più apprezzate in seguito alla comparsa della pandemia.

Le famiglie comprano l’abitazione principale nel 75,1% dei casi, gli acquisti per investimento si attestano al 17,2% e le compravendite di case vacanza compongono il 7,7% delle operazioni. Rispetto al 2020 ed al 2019 crescono le componenti “abitazione principale” e “casa vacanza” e a farne le spese è la percentuale di acquisto per investimento in lieve decrescita. Per quanto riguarda la casa vacanza si tratta di un fenomeno già registrato a partire dal secondo semestre del 2020 quando, in seguito alle riaperture dopo il primo lockdown, la domanda di seconde case è aumentata notevolmente.