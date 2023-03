Come va il mercato immobiliare ad Ancona? Residenze, uffici: status e previsioni

ANCONA - “Si conferma il trend positivo del mercato immobiliare anconetano in un contesto ancora non pienamente influenzato dai cambiamenti avversi avvenuti nello scenario macroeconomico internazionale durante l’ultimo anno. Gli indicatori che maggiormente hanno permesso la tenuta del mercato abitativo sono la dinamica dei prezzi e l’intensità della domanda” - è quanto emerge dall’analisi del 1° Osservatorio Immobiliare 2023 di Nomisma dedicato ai mercati intermedi.

Il mercato residenziale

Il quadro positivo in ambito residenziale viene confermato anche dal numero di compravendite avvenute nel 2022 che, secondo i dati di Agenzia delle Entrate, sono state 1.500 (18% in più rispetto al 2021). I prezzi hanno fatto registrare variazioni positive in tutte le zone della città con un incremento del +2,4% per le abitazioni nuove e del +1,9% per quelle usate. Dall’indagine effettuata da Nomisma sugli operatori di settore emerge una diminuzione della domanda di acquisto che, anche a causa del costo del denaro imposto dalla BCE, si sposta sulla locazione. Il tempo medio per concludere una compravendita è pari a 6 mesi, mentre lo sconto medio praticato in fase di trattativa risulta del 12%. Positive le variazioni dei canoni su base annuale (+3,5%) con tempi di locazione ridotti che si attestano a 1,3 mesi e un rendimento da locazione lordo pari al 5,4%.

Il comparto non residenziale

Il comparto degli uffici di Ancona comincia a mostrare i primi segnali di debolezza. I prezzi tornano a scendere con una media del -0,9% con punte del -1,4% nelle zone centrali. I tempi di vendita si assestano sui 9,5 mesi in linea con l’anno passato, mentre lo sconto scende sensibilmente dal 15% al 13%, diminuendo il divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo. Resistono maggiormente gli indicatori della locazione: i canoni mantengono il trend di crescita (+1,6% annuo), mentre i rendimenti potenziali lordi arrivano al 5,3%, livello che ad Ancona non si registrava dal 1999. Maggiormente saldo il comparto dei negozi, dove prezzi e tempi di vendita rimangono stabili (+0,2% la variazione annuale dei prezzi e 9 mesi il tempo medio per concludere una trattativa).

Le previsioni sul mercato residenziale

L’attuale situazione macroeconomica e il generale deterioramento del clima di fiducia non sembrano preoccupare gli operatori del settore, le cui previsioni per i prossimi mesi si rilevano essere attendiste e prudentemente votate a una lieve sfiducia.